6 أشهر حبسا نافذا للصحفي سعد بوعقبة

سلط رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء، عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ. وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ200 ألف دج في حق الكاتب الصحفي المتهم غير الموقوف سعد بوعقبة. مع أمر بإرجاع الهاتف والشريحة محل الحجز لصاحبها المتهم. المتابع في قضية العمود الساخر “بعيدا عن السياسة”.

كما قضت ذات الهيئة القضائية عام حبسا نافذة وغرامة نافذة مقدرة بمليون دج في حق الصحفي مسير الموقع الإلكتروني “المدار تي في” المتهم المدعو “زبير .ف”.

وفي منطوق الحكم تم إدانة المتهم “ب.سمير” بعام حبسا و200 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع تسليط حكم غيابي مع تسليط حكم غيابي بـ3 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة نافذة لمتهمين إثنين فارين متابعين في ذات القضية. مع تأييد بالأمر بالقبض الجسدي في حقهما ويتعلق الامر بالمدعوين ” صابر.س” و”عادل”.

وتم الحكم على الصحفي ” سعد بوعقبة ” ومن معه لمتابعتهم بتهم تتعلق بجنحة التمييز وخطاب الكراهية. وجنحة النشر وترويج اخبار باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من شأنها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام. المعاقب عليه بنص المادة 20 -05 من قانون العقوبات.

وكان سعد بوعقبة مهددا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا التمسها في حقه وكيل الجمهورية. خلال الجلسة السابقة، أين مثل للمحاكمة. وتمسك المتهم “سعد بوعقبة ” خلال محاكمته بالانكار القاطع لما نسب إليه من تهم. باعتباره لم تكن له نيته الإساءة لسكان منطقة الجلفة الذي بعتبرهم احب الناس إليه. مصرحا أنه لا يعقل أن يسيئ لأهالي المنطقة بعد 55 سنة قضاها في الصحافة، وإنما تم اخراج المقال عن سياقه المقصود.

وقال سعد وعقبة للقاضي، إنه معتاد أن يعتمد في كتاباته الصحفية “الأسلوب الهزلي” في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية. واصفا عموده محل الجريمة بـ”المقال الفني”.

كما أكد المتهم أن مقصوده في نصه “تم ترقية سكان الجلفة من مربي خرفان إلى مربيي أبقار ” أنه كان يتكلم على الجانب السياسي. وليس تشبيها للإساءة أو له علاقة بالتميبز والكراهية. مذكرا المحكمة بأنه قد قام بتصويب ما بادر منه بتقديم اعتذار شخصي.

وتأسس في المحاكمة ممثلين عن المجمتع المدني والنائب البرلماني” احمد ربحي”. الذين أكدوا أن المقال الصُحفي لصاحبه سعد بوعقبة، قد ألحق بهم أضرارا جسيمة. لتضمنه أوصافا مسيئة لا ترقى لسكان المنطقة المعروفة بكرمها ونبل أخلاقها.