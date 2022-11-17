6 أشهر حبسا نافذا للمناجير سعداوي ومدير وفاق سطيف السابق

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة للمناجير نسيم سعداوي. مع إدانة فهد حلفاية المدير العام السابق لوفاق سطيف بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

كما تم إصدار حكما يقضي بالبراءة لكل من بن عيسى عبد الله رئيس وفاق بسكرة سابقا. ومدير عام اتحاد بسكرة حاليا، رفقة المدعو (م.ن.إ).

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم بتهم تتعلق بمنح ووعد بمنح بصفة مباشرة او غير مباشرة إمتيازات. مادية بغرض تغيير لمسة رياضية والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بواسطة. وتسجيل مكالمة بغير إذن صاحبها وجنحة عرض في متناول الجمهور تسجيلات بدون اذن صاحبها.