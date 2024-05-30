6 أشهر حبسا نافذا لمديري مستشفى عين جاسر و زيزة مسيكة بباتنة

أيّد هذا الأسبوع مجلس قضاء باتنة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة مروانة القاضي بإدانة 5 اطارات في قطاع الصحة ومقاولين بعام حبسا نصفها نافذ.

ويتعلق الأمر بكل من مديرة مستشفى زيزة مسيكة الحالية “ف س”، و المدير السابق “ن د “. والمقتصد السابق لنفس المستشفى الذي يشغل حاليا منصب مدير مستشفى عين جاسر “ب ي “. بالإضافة كذلك إلى المقاولين “ق ن” و “م خ”، في وقت استفاد المقاول “ح ا” من البراءة. وذلك عن تهمة تتعلق بابرام صفقة مشبوهة والتي كانت محل تحقيقات أمنية وقضائية عقل شكوى قدمها احد المقاولين.