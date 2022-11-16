6 أشهر حبسا نافذا لنعيمة صالحي

ادانت محكمة الجنح بشراقة رئيسة حزب العدل و البيان الجزائري نعيمة صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة بعد ان وجهت لها تهم. تتعلق بالمساس بسلامة الوطن و جنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية

و جاء هذا الحكم إثر شكوى رفعها ضدها سنة 2019 بعض المحامين من ولاية تيزي وزو. وكذا بعض النشطاء السياسيين لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة شراڨة يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية ضد منطقة القبائل .

و في قضية مشابهة أدانت أيضا محكمة الجنح بشراڨة رئيسة الحزب و العدل و البيان سابقا نعيمة صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة بعد شكوى رفعها ضدها إطار بوزارة الداخلية و ناشط سياسي المدعو (ع.م) يتهمها بالتحريض على العنصرية و الكراهية ،مع نشر عبارات مست بسمعته و شرفه ،كما الزمتها المحكمة بأن تدفع تعويض للضحية يقدر بقيمة 150 الف دج عن الأضرار التي لحقت به .

نجيبة سماي