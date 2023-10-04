6 أشهر حبس موقوفة النفاذ لاطار سابق بشركة سيال

أدانت محكمة الجنح بحسين داي إطار سابق بشركة سيال “ح.م.م.ك ” بعقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعد ان وجهت له تهمة القذف و التشهير إثر شكوى. تم رفعها ضده من طرف اطارات بالشركة الوطنية للرقابة التقنية للري و شركة التطهير سيال .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال إنطلقت بتاريخ 23 ماي 2023 ،بعد شكوى تم رفعها من طرف الضحايا في قضية الحال ضد شخص مجهول. بعد تعرضهم للقذف و التشهير من طرف شخص تحت اسم مستعار. كان يقوم بنشر وثائق خاصة بهم و افشائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي” الفايسبوك ” من بينها كشف رواتبهم ،مع اتهامهم بالفساد و الرشوة .

المتهم و أثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح بحسين داي بموجب اجراءات المثول الفوري. وجهت له تهمة القذف و التشهير، حيث أنكر التهم المنسوبة اليه جملة. وتفصيلا و صرح ان الحساب ليس له. نافيا علاقته بالقضية ،هذا وقد طالبت النيابة بتشديد العقوبة. وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره ،مع الزامه بان يدفع للضحايا تعويض بقيمة 20 مليون سنتيم.