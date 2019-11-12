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6 أشهر حبس و20 ألف دينار غرامة في حق حاملي الراية الأمازيغية

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6 أشهر حبس و20 ألف دينار غرامة في حق حاملي الراية الأمازيغية
بقلم نجيبة سماي

أصدرت اليوم محكمة سيدي محمد بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 الف دج في حق 6 موقوفين الحراك الحاملين الرايات الأمازيغية.

و يتعلق الأمر بكل من خالد أوديحات و مسعود لفتيسي و بعيبش جابر و باشا بلال و صافي طاهر و حمزة محرازي المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش منذ حوالي 4 أشهر.

وتمتح محاكمة الموقوفين الذين ذكرت أسماؤهم  الأسبوع المنصرم بعدما وجهت لهم تهمة المساس بسلامة وحدة التراب الوطني عن طريق رفع غير الراية الوطنية.

و للاشارة فإن وكيل الجمهورية كان قد التمس ضد الموقوفين عقوبة عامين حبسا نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=725444

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