أدانت محكمة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، إطارا في مؤسسة الإتصالات “موبيليس” بـ6 أشهر حبسا غير نافذة بتهمة الإفشاء بأسرار المؤسسة.

بعد متابعته من طرف المدير العام للمؤسسة “أحمد. ش” على خلفية تسريب رقمه الشخصي لإطار بالأمن العسكري من دون رخصة.

عقب تلقيه مكالمة من العسكري، مطالبا إياه بتغيير رقم هاتفه عقب تقلده المنصب.

ما جعل الرئيس المدير العام يقرّر طرد الإطار مع تشميع مكتبه.

متهما إياه بإفشاء أسرار المؤسسة واستغلال منصبه والولوج إلى النظام المعلوماتي للمؤسسة. فاودع شكوى بتاريخ 15 ديسمبر 2016.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، مؤكدا أنّ رقم هاتف مديره تسلّمه في قصاصة ورقية من نائبه الحالي في إطار مهامه.

مُكلفا إياه استبدال الرقم الهاتفي بخط جديد والالتزام بالتعليمة لدواعي أمنية.

ناكرا ولوجه النظام المعلوماتي للمؤسسة، كون الرقم غير مُسجل به.

وكان وكيل الجمهورية، قد التمس عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بـ50 ألف دج.