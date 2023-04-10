6 أشهر سورسي لتاجري ” كابة” في قضية تهريب هواتف نقالة بالمطار

أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء أحكاما في قضية في قضية التهريب الدولي للاجهزة الهاتف النقال من دولة الامارات العربية المتحدة. عبر مطار هواري بومدين، المتابع فيها في 4 متهمين موقوفين. حيث برأت شرطيين تابعين لفرقة الانياب كل من المدعو ” م. أ”، “ع.س.ع”. من تهمتي إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفه. فيما تم تم الحكم على تاجرين اثنين كل من “ر.عبد الرحيم”، “ب.هشام” بـ6 أشهر موقوفة النفاذ. عن تهم استيراد بضاعة ذات صيغة تجارية بدون رخصة.

وفي تفاصيل قضية التهريب، فإن الوقائع حين قام رجال الشرطة على مستوى نحور الدوران المؤدي للطريق السيار على مستوى مطار هواري بومدين. بتوقيف سيارة على متنها الشرطيين المتهمين أحدهما كان يرتدي الزي الرسمي. ويتعلق الامر بضابط شركة المدعو “م.أ”. اذ والعون “س.ع” اذ بعد تفتيش السيارة التي كان تحوي امتعة خاصة بالتاجرين المتهمين في القضية. و” ر.عبد الرحيم” ،”ب .هشام” الذين كانا للتو غادرا نقاط العبور بالمطار بعد عودتهما الى أرض الوطن من دولة الامارات العربية. لتسفر العملية عن حجز كمية معتبرة من الهواتف النقالة الذكية وعادية. قدر عددها إجمالا بـ92 هاتف، فتم حجز الأخيرة وتوقيف سائق السيارة الشرطي “ع.سيد علي”. وزميله “ميهوبي” الذي حاول الفرار قبل نقطة التفتيش ببضعة أمتار، وصاحبا السلعة بصفتهما تاجري “كابة”.

المتهمان كل من “ب.هشام” و”ر.عبد الرحيم” وخلال مثولهما للمحاكمة، انكرا قي تصريحاتهما لرئيس الجلسة بأنهما غادر المطار بطريقة جد عادية. كما أنهما لم يتم توقيفهما عند نقاط العبور والتفتيش، بل قاما باخراج البضاعة محلّ الجريمة، ناكرين تواطؤ اي شخص عامل بالمطار في العملية أو بمساعدة الشرطيين محل المتابعة.

كما صرح الشرطي الأول “ع.سيد علي” أنه بيوم الوقائع اتصل به صديقه “ر.عبد الرحيم” لأجل ايصاله بسيارته. فدخل المطار لأجل نقله بحسن نية. ناكرا تواطؤه في عملية تهريب الهواتف النقالة. بحكم عدم علمه بأن البضاعة الموجودة في امتعة صديقه التاجر ومرافقه أنها هواتف نقالة.

في حين، أنكر الشرطي الثاني “ميهوبي” الوقائع نكرانا قاطعا. مؤكدا هو الآخر أنه تنقل الى المطار بعد نهاية دوامه بميترو الجزائر. وبمحض الصدفة التقى برئيسه في العمل “سيد علي” فطلب منه التريث بعض الوقت الى حين قدوم أحد أصدقائه. لأجل ايصاله معهما بالسيارة،

كما نفى المتهم في ذات السياق، معرفته المسبقة بالمتهم “ر.عبد الرحيم” أو مرافقه. وليس هو الشخص الذي ظهر في كاميرا المراقبة بزيه الرسمي يصافحه. خلال مغادرتهما بهو المطار نحو منطقة الجمارك.