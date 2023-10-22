6 أشهر “سورسي” لرعية عراقي ضبط بحوزته “باسبور” مزوّر في مطار هواري بومدين

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد بإدانة المتهم الموقوف ” ش.عبد الله” عراقي الجنسية. ذو أصول ” كردية”، وصاحب شركة بفرنسا بعام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ لمتابعته في قضية تتعلق بارتكاب افعال إرهابية.

وتم الحكم على المتهم بعدما التمس النائب العام في حقه تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة. ب200 ألف دج عن تهم تتعلق بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي. وجنحة استعمال وثيقة إدارية مزورة وانتحال اسم الغير في ظروف تؤدي إلى قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية.

وفي تفاصيل القضية فإن المتهم الحالي ” ش.عبد الله” تم توقيفه على مستوى مطار هواري بومدين بتاريخ 29 أفريل 2022. وهو يتأهب للسفر الى دولة فرنسا محل اقامته، باستعمال جواز سفر مزوّر صادر في 13 ماي 2022. وتنتهي تاريخ صلاحيته الى غاية 2027، عليه تأشيرة الدخول الى الأراضي الجزائرية صادرة عن السفارة العراقية بفرنسا،

تم الكشف عن الوثيقة خلال عملية مراقبة وثائق المسافرين فتم حجز الاخيرة وفتح تحقيق معه.

كما توصلت التحريات في القضية أن المتهم قام بتزوير جواز السّفر بفرنسا منتحلا اسم أحد الأشخاص. ” محمد علي عبد الله” مقابل مبلغ مالي مقدر ب30 أورو، سلمه له شقيقه هناك.

كما اعترف خلال مجريات التحقيق الابتدائي، بأنه دخل الى أرض الوطن بمناسبة مراسم دفن زوجته التي تنحدر أصولها من ولاية المسيلة.

ومواصلة للتحقيقات تم التنسيق مع مكتب بغداد فكان الجواب بأن الوثيقة المزورة خالية من المعلومات الاسمية ومصنفة ضمن خانة الجوازات المسروقة من طرف التنظيم الإرهابي ببلاد العراق ” داعش”.

وفي الجلسة اعترف المتهم أنه اشترى جواز السفر من عند شقيقه في فرنسا لكنه لم يكن يعلم بأنه مزوّر، كما أنكر في معرض تصريحاته بأنه على علاقة مع التنظيم الإرهابي ” داعش” أو أي تنظيم إرهابي آخر.

كما ذكّر المحكمة بأن عمه وزير الجيش الكردستاني فمن غير المعقول أن يخون وطنه وأهله ملتمسا تبرئته.