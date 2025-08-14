6 أشهر “سورسي” لشاب أدخل المخدرات لشقيقه بسجن الحراش

وجهت محكمة الحراش، صبيحة اليوم الخميس، تهمة إدخال المخدرات لوسط عقابي لشاب في العقد الثاني من العمر. يدعى”ب.ع” وذلك عقب العثور على قطعة مخدرات مخبأة بإحكام. وسط أطباق جهزت خصيصا لشقيقه النزيل بقفة كان بصدد تسليمها له بسجن الحراش.

هذا وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب تمكن مصالح اعوان إعادة التربية بالمؤسسة العقابية بالحراش. من ضبط قطعة مخدرات تم دسها وسط أحد الاطباق بقفة أحد الزائرين. ويتعلق الامر بالمشتبه فيه “ب.ع” خلال زيارة لشقيقه النزيل بالمؤسسة العقابية. حيث تم توقيف المعنى على الفور وتحويله على التحقيق الأمني ثم القضائي.

المتهم مثل للمحاكمة حيث أكد أنه تفاجأ على غرار اعوان الرقابة بالسجن. بما عثر عليه موضحا ان صديقه هو من قام بتحضير القفة لشقيقه بطلب منه بحكم ان والدته متوفية. ولا يستطيع تحضير الأطباق لشقيقه. وأنه تسلمها قبيل موعد الزيارة حتى أنه لم يتفقد محتواها، وأنه تفاجأ هو الآخر لدى ضبط قطعة المخدرات. وأكد أن لاعلاقة له بها.

دفاع المتهم ركز خلال مرافعته لانعدام القصد الجنائي في ملف الحال وأنه أن العدم والإفادة الحرة لارتكاب الجرم غير متوفرة وطالب أصلا بالبراءة.

وكيل الجمهورية من جهته التمس توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 6 اشهر موقوفة التنفيذ مع 10 ألاف دج غرامة مالية في حق المتهم.