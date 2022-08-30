6 أشهر “سورسي” وغرامة مالية لفلاح اعتدى على طفل بالضرب المبرح في سطيف

والد الضحية تنازل عن حق ابنه وعفا عن المتهم

أدان، نهار أمس، قاضي المثول الفوري بالمحكمة الابتدائية بالعلمة في سطيف، الفلاح الذي اعتدى على الطفل بالضرب المبرح، بستة أشهر حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.

القضية عالجتها فرقة الدرك الوطني بعد فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول تعرض طفل للاعتداء من طرف فلاح، حيث تم الاستماع إلى الطفل “ش. ص” الذي ينحدر من قرية “الرتبة” ويبلغ من العمر 14 سنة ويعمل بصفة راع للبقر عند أحد الموالين، أين تم سماعه بحضور والده وصرح أنه تعرض للضرب المبرح والاعتداء عليه من طرف فلاح مبررا ذلك بشهادة طبية من الطبيب الشرعي تؤكد وجود كدمات على جسمه وتقدر العجز الطبي بستة أيام، أما الفلاح “ش. ب” البالغ من العمر 30 سنة وأب لعدة أطفال فتم توقيفه والاستماع له كمتهم في القضية، فأكد أن محصول البطاطا تضرر بسبب دخول الأبقار التي يرعاها هذا الطفل إلى حقله، وتم نهار أمس، تقديمهم أما وكيل الجمهورية لذات المحكمة والذي أحالهما على قاضي المثول الفوري وحاول المتهم التملص من المسؤولية الجزائية، كما حاول محامي المتهم رد التهمة عن موكله، أما والده الطفل الضحية فتنازل عن حقوق ابنه المدنية وصرح بالعفو عن المتهم، فيما طالب وكيل الجمهورية بتشديد العقوبة، وبعد المداولة تم النطق بالحكم سالف الذكر.