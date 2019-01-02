6 أشهر موقوفة النفاذ للمتهمة الرئيسية بملف حج المجاملة في ميلة

أدينت المتهمة الرئيسية بملف جوازات حج المجاملة على مستوى الدرجة الثانية من التقاضي مجلس قضاء ميلة بعقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ.

ويتعلق الأمر بالفتاة المسماة ” ق س” فيما استفاد زوجها ” ح ع ” والمنتخبة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة ” ب ن”.

كما إستفادا من البراءة المتهمون الثلاثة بجرم النصب والاحتيال .

وكانت مصالح الشرطة قد نجحت في تفكيك هاته الشبكة التي كشفت التحقيقات أنهم انشئوا وكالة سياحية وهمية وجمعوا جوازات السفر من مواطنين موهمينهم بحج المجاملة بمقابل دفع أموال.

حيث تمكنت مصالح الامن من إسترجاع في هذا الملف الذي يعتبر الملف رقم 1 إسترجعت أزيد من 40 جواز سفر وعمولات مالية مهمة في إطار غير قانوني .

هذا وتقبع المتهمة الرئيسية حاليا برفقة زوجها ومجموعة أخرى من المتهمين يقبعون في الحبس بعد إيداعهم في تحقيقات الملف 2 الذي تأسس فيه العشرات من المواطنين ضحايا.