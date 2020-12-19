6 أفلام جزائرية في الدورة الاستثنائية لأيام قرطاج السينمائية بسبب كورونا

أطلقت تونس مساء الجمعة، الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية بعد جدل كبير بشأن إقامة المهرجان في ظل حظر الحكومة للأنشطة الجماهيرية.

وسيعرض أكثر من 120 فيلم بين 18 إلى 23 من ديسمبر، إلا أن إدارة المهرجان قررت إلغاء جائزة التانيت الذهبي.

واكتفت إدارة المهرجان، بتقديم جوائز لدعم الأفلام الجديدة في طور التصوير والإعداد، بعد الغائها لجائزة التانيت الذهبي.

وستشارك العديد من الأفلام الجزائرية القصيرة والوثائقية، في هذه الطبعة الاستثنائية.

ويشارك فيلم “في راسي دوار” المتوج مرتين في مهرجان قرطاج في فئة أفضل الأفلام لهذه الطبعة.

اما في فئة “أفضل الأفلام القصيرة” ،ستشارك الجزائر بـ “الجار”، “خويا” ، “لمجة” ، ” الأيام السابقة” “ديمقراطية”.