6 ألاف و600 مليار ديون الجزائرية للمياه لدى زبائنها

فاقت ديون مؤسسة الجزائرية للمياه لدى زبائنها،ستة ألاف مليار حسب آخر حصيلة معلن عنها أغلبها لدى الأسر الجزائرية.

وفي تصريح حصري خص به “النهار انلاين” اليوم السبت، قال صلاح الدين شريط مدير الزبائن والاتصال بمؤسسة الجزائرية للمياه بأن آخر التقديرات تشير الى ارتفاع قيمة المستحقات لدى زبائننا. وبلوغها عتبة ستة ألاف وستمائة مليار سنتيم. منها أزيد من أربعين مليار دينار لدى الأسر والباقي لدى الهيئات والإدارات العمومية. “هذه الديون العالقة بلغت ذروتها وعرفت تراكما منذ جائحة كورورنا بسبب الظروف الصحية التي مرت بها البلاد”.

وعن الطرق والأساليب المعتمدة من طرف المؤسسة لتحصيل أموالها، رد محدثنا قائلا: “التحسيس بأهمية القضية. والرفع من درجة الوعي أهم الطرق التي نعتمدها اليوم أكثر من الردعية”.

إلى ذلك، أفاد مدير الزبائن والاتصال، بأن الهدف من التوقيع على اتفاقيات بين مؤسستهم ومختلف الهيئات و القطاعات الوزارية الأخرى يكمن في تطوير وتحسين الخدمة العمومية للزبائن. والتي من أبرزها الدفع الالكتروني للفواتير عبر تطبيق”my Badr” من طرف زبائن البنك الحائزين على بطاقات بين بنكية. في انتظار نعميمها على باقي البنوك لاحقا. قبل أن يشير إلى اتفاقيات إطار وقعت اليوم مع متعامل الهاتف النقال “جازي” من أجل الاستفادة من مختلف التطبيقات التي يقدمها هذا المتعامل.