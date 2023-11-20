أعلنت الخارجية الأمريكية أن 6 أمريكيين لقوا حتفهم 5 منهم جنود في جيش الاحتلال. بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين بجروح خطرة في قطاع غزة بداية العدوان.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها أوقعت قوة لجنود الاحتلال قتلى وجرحى بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد. مع تدمير 17 آلية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام عن الاشتباكات مع القوات الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة، قالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنول غرب غزة.

ليرتفع عدد قتلى الجيش المعلن رسميا إلى 58 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الأول الماضي، وإلى 375 قتيلا منذ بدء عملية الطوفان.