بعد مرور تسع جولات كاملة من عمر البطولة المحترفة الأولى، لازالت ستة أندية عاصمية تتقاسم ملعبين في عهد “الإحتراف”.

أندية بحجم مولودية الجزائر، إتحاد العاصمة إضافة للصاعد الجديد بارادو، يتداولون على ملعب “عمر حمادي” ببولوغين، منذ 26 أوت الماضي.

نفس الوضعية تعيشها ثلاثة أندية أخرى، وهي شباب بلوزداد، نصر حسين داي، وإتحاد الحراش، الذين يتقاسمون ملعب “20أوت” بالعاصمة.

تأثير هذه الوضعية لم يقتصر على الأندية الستة المعنية، بل تعداها ليطال رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوظ قرباج.

هذا الأخير الذي أرقه مشكل برمجة مباريات البطولة، لا سيما الداربيات العاصمية، بسبب عدم تأهيل عدة ملاعب، وغلق أخرى للصيانة.

وأبرز هذه الملاعب ملعب “5 جويلية”، الذي أدى غلقه لتأجيل العديد من المباريات، على رأسها داربي مولودية الجزائر باتحاد العاصمة.

من جهة أخرى أدى برمجة الداربيات في ملاعب بحجم ملعب “بولوغين”، لحدوث العديد من الإنزلاقات بين أنصار الأندية العاصمية.

هذه الوضعية التي تعيشها كبار الأندية الجزائرية، جاءت في عهد سمي “بالإحتراف”، والذي تبنته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ 7مواسم.