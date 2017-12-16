6 أيام راحة للعميد قبل العودة للتحضيرات

قرّر مدرب مولودية الجزائر، برنار كازوني، منح لاعبيه راحة لستة أيام، بعد إنهائهم مرحلة الذهاب من البطولة بتعادل أمام الساورة.

وحدد مسؤولو العميد تاريخ الـ 22 من شهر ديسمبر الجاري، كموعد لانطلاق التحضيرات الخاصة بمرحلة العودة من البطولة الوطنية المحترفة.

وستكون هذه الفترة فرصة للاعبي المولودية، لاسترجاع أنفاسهم، قبل العودة للتحضيرات الخاصة ببقية مشوار البطولة الوطنية ومنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

من جهتها ستستغل إدارة المولودية هذه الفترة لمحاولة البحث عن العصافير النادرة لتدعيم تشكيلة الفريق تحسبا لبقية مشوار الموسم الجاري