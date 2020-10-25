6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الوطني

سجّل المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، 6 إصابات بفيروس كورونا، ضمن اللاعبين المشاركين في تربص سيدي موسى.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن التحاليل التي خضع لها لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، كشف عن 6 حالات ايجابية لفيروس كورونا، وسط اللاعبين.

وأكد ذات المصدر، أنه سيم اخضاع اللاعبين المصابين للحجر الصحي، فيما سيعود بقية التعداد إلى أنديتهم، بعد انتهاء تربص سيدي موسى.

ولم يكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن هوية اللاعبين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، خاض تربصا بمركز سيدي موسى، من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.