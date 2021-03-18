6 إصابات وانهيار جزئي لبنايات.. مخلفات الهزة الأرضية ببجاية لحد الساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن عدم تسجيلها أي خسائر في الارواح بشرية، لحد الساعة جراء الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت ولاية بجاية.

وعن حصيلة مخلفات الهزة الأرضية، أشارت المصلحة في بيان لها، إلى تسجيل بعض حالات الهلع وسط السكان وخروجهم من المنازل في بجاية.

إضافة إلى إجلاء شخص واحد له جروح خفيفة، وإنهيار جزئي لثلث بنايات قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية.

أما بحي الصغير، تم تسجيل تشقق سلالم بنايتين ، دون إصابات.

وبنهج بوعينة ، تم تسجيل إنهيار جزئي بشرفة منزل كائن بالطابق الرابع لبناية دون تسجيل إصابات.

وبخصوص ولاية جيجل، فقالت الحماية انها سجلت إصابة 5 أشخاص بكسور وإلتواءات من جراء الهلع والفزع.

وتم إجلاء منهم شخص واحد له إصابة بكسر في كاحل الرجلين على إثر قفزه من الطابق الأول.

ونقل إمرأة تعاني من إرتفاع في الظغط الدم على إثر حالة فزع وهلع شديد .

وطمأنت الحماية المدنية المواطنين بأنه لا يوجد لحد الساعة خسائر في الأرواح البشرية او خسائر مادية كبيرة، مشيرة ان هذا النشاط الزلزالي، يبقى معتدلا يسجل عبر مختلف ولايات الوطن.

ودعت المصلحة، الموطنات والمواطنين بعدم الهلع والفزع ، على إثر بعض الهزات الإرتدادية التي تسجل من حين لأخر.