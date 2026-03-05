6 اشهر حبسا لإمام بعد إستلائه على 58 مليون سنتيم منحها له مواطن من اجل الزكاة

أصدرت اليوم الخميس محكمة الجنح بسيدي أمحمد حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ و 20000 دج غرامة مالية نافذة لإمام مسجد من العاصمة المدعو (ب.ع) لمتابعته بتهمة خيانة الأمانة بعد شكوى رفعها ضده احد المواطنين المدعو (ع.ع)

هذا و قد ألزمت المحكمة المتهم المدان بأن يدفع للضحية الطرف المدني مبلغ 580.000 دج كتعويض عن الضرر الذي اصابه .

حيثيات قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود بعد شكوى رفعها احد المواطنين بالمتهم ، الذي منح له مبلغ 58 مليون سنتيم من اجل الزكاة ، ليتفاجأ الضحية ان المتهم قام بالتصرف في ذلك المبلغ، المتهم واثناء مثوله امام هيئةالمحكمة وجهت له جنحة خيانة الامانة حيث انكر التهمة المنسوبة اليه جملة و تفصيلا ليلتمس بذلك ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 الف دج ،وبعد المداولة أصدرت القاضي اليوم الخميس الحكم السالف ذكره .