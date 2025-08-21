6 اشهر حبس لسيدة ضبطت متلبسة بالقيادة في حالة سكر بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة سيدة في العقد الرابع من العمر بتهمة القيادة بحالة سكر وتعريض حياة الغير للخطر، وذلك على إثر ضبطها تقود مركبتها في طريق عمومي وهي في حالة متقدمة من العمر.

هذا وقد تمكنت مصالح الضبطية القضائية من توقيف سيدة مشبوهة تقوم بقيادة سيارة على طريق عمومي. في إطار مراقبة روتينية حيث تم إخضاعها للفحص الكحول حيث تبين أنها في حالة متقدمة من السكر . ليتم تحويلها على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي بدوره حولها للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

لمتهمة مثلت. واعترفت بالجنحة المنسوبة لها، وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة. مع 50 ألف دج غرامة مالية مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة مع الإيداع بالجلسة. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 6 أشهر مع 50 ألف مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة.