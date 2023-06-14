6 برامج علاجية متخصصة للتكفل بالمرأة المحبوسة والمساجين مدمني المخدرات والقصّر

كشف المدير العام لادارة السجون واعادة الادماج أسعد زرب، أنه تم وضع 6 برامج علاجيه نفسية تربوية متخصصة. للتكفل بفئات المحبوسين العنيفين ومدمني المخدرات والانتكاسيين وبرنامج خاص للنساء المحبوسات وآخر للأحداث.

بالإضافة إلى برنامج ارشادي تحفيزي لفائدة أسر المحبوسين وتعزيز دور ومساهمه المجتمع المدني في اعاده الادماج الاجتماعي للمحبوسين. اثناء قضائهم لفترة الحبس ومرافقتهم بعد الافراج عنهم. مما مكن من زيادة عدد الجمعيات المتعاونة مع إدارة السجون واعاده الإدمانج الى 273 جمعية وطنية ومحلية، ووضع الآليات والإجراءات التنظيمية للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات والمصالح الخارجية والمؤسسات العقابية .

وأكد زرب اسعيد، ان هذا المشروع سمح ايضا بالتعريف بالتجربة الجزائرية، والتطور الذي وصله مسار قطاع السجون في الجزائر. في اطار تبادل الخبرات والتعاون جنوب -جنوب لأفضل الممارسات المنتهجة في إطار الإصلاحات الوطنية. من خلال استقبال وفود عده دول نذكر منها ليبيا تونس لبنان مالي والنيجر. بالاضافة الى المساهمه في تجهيز المؤسسه العقابيه الأولى من نوعها في الجزائر المخصصة للنساء بمجلس قضاء سعيدة. والتي تم افتتاحها سنه 2022 بحضانة للأطفال المرافقات لامهاتهن المحبوسات وورشات للتكوين المهني .

وأردف في ذات الصدد، أنه تم تحقيق نتائج ايجابية في هذا المشروع، كما سيتم العمل خلال المرحله الثانية على تثمين الجهود ودعم عمل المصالح المتخصصة، للتقييم والتوجيه والمصالح الخارجية لضمان التخطيط والتنسيق الجيد لتسيير مرحلة ما قبل الافراج، وما بعده مباشرة وهي المرحله الحاسمة لاعاده ادماج المفرج عنهم لتفادي العود الإجرامي، وكذا تهيئة الظروف اللازمة لاعتماد الآليات المرتكزه على إعادة الادماج للتكفل بالمحبوسين المتطرفين وابراز التجربة الجزائرية في هذا المجال مع العمل على تعزيز مسار التكفل بالمرأة المحبوسة، وتقديم رعايه افضل افضل للمفرج عنهم.