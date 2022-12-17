6 بلدان تنافس الجزائر على احتضان كأس إفريقيا 2025

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أسماء البلدان التي دخلت الخط للظفر بصفقة احتضان كأس أمم إفريقيا 2025 بعد ترسيم ترشّح الجزائر.

وتواجد إلى جانب الجزائر كل من نيجيريا و البنين و المغرب وجنوب إفريقيا إلى جانب السنغال و زاميا.

كما كشف موقع “الكاف” أن يوم 10 فيفري المقبل هو يوم الكشف عن هوية البلد الذي سيستضيف العرس الكروي المقبل أي بعد كاس أمم إفريقيا للمحليّين التي ستجري بالجزائر.

يذكر. ان المكلّف بالاعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صالح باي عبود هو من تكفّل بنقل الملف الى مقر الكاف بالقاهرة المصرية قبل أيام فقط.

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