6 جرحى في حادث مرور بالجلفة

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور، وقع صباح اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 40 اتجاه حاسي فدول ، ببلدية و دائرة سيدي لعجال بولاية الجلفة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا55د، من أجل حادث انحراف سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 40 اتجاه حاسي فدول، ببلدية ودائرة سيدي لعجال.

حيث خلف الحادث 06 جرحى تتراوح أعمارهم بين 19سنة و 44سنة لهم إصابات مختلفة و حالات صدمة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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