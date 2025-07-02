6 جرحى في حادث مرور ببرج بوعريريج

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج، حادث مرور بالطريق السيّار شرق-غرب اتجاه سطيف، أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق السيّار شرق-غرب اتجاه سطيف أمام محطة البابور، بلدية ودائرة عين تاغروت.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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