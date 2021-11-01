6 جرحى في حادث مرور بسيدي بلعباس

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بسيدي بلعباس.

وتمثل الحادث في إنقلاب سيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 78 “أ” الرابط بين بلدية لمطار و بلدية طابية . أصيب على إثره 6 أشخاص “3 أطفال وإمراتين ورجل”، نقلوا على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات لدائرة بن باديس.

إقرأ أيضا:

وفاة 46 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور، من 19 إلى 25 أكتوبر.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9 حوادث، تيبازة بـ8 حوادث، وعين الدفلى بـ7 حوادث.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp