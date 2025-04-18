6 جرحى في حادث مرور خطير ببوسعادة

أُصيب صباح اليوم الجمعة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 في الاتجاه المؤدي نحو ولاية بسكرة، بالقرب من مدينة بوسعادة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخل المركز المتقدم بوسعادة في حدود الساعة 08:07 صباحاً، إثر وقوع اصطدام بين سيارة لنقل المسافرين وشاحنة صغيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة ستة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و72 سنة، حيث تعرضوا لإصابات مختلفة استدعت تدخل الفرق الطبية.

وقد تم إسعاف المصابين ميدانياً قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج اللازم.