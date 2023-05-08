6 جرحى في حريق شقة بحي الازهار في سعيدة

أصيب 6 أشخاص بجروح إثر حريق منزل على مستوى على مستوى حي الازهار ببلدية وولاية سعيدة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية الحريق شب في حدود الساعة 18 و5 دقائق بشقة كائنة بالطابق الأول لبناية تتكون من 4 طوابق بحي الازهار.

وخلف الحريق إصابة 6 اشخاص منهم 5 أشخاص بضيق في التنفس من جراء إستنشاق دخان الحريق. وكذا إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى على مستوى اليدين، حيث تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

وتم تسجيل خسائر مادية تتمثل في مستلزمات المنزل على مستوى مطبخ الشقة.