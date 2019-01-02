6 جرحى و10 موقوفين بعد «حرب شوارع» ليلة «الريفيون» في كوريفة بالحراش

الأمن حجز سيوفا منقوشا عليها أسماء أصحابها

شهد الحي الشعبي في منطقة كوريفة بالحراش، ليلة أول أمس، مواجهات حامية الوطيس بين مجموعات من الشباب، شارك فيها أكثر من 20 شابا واستعملت فيها أسلحة بيضاء غالبيتها سيوف وسواطير، قبل أن يسقط في تلك المواجهات 6 جرحى يوجدون في حالات حرجة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد اندلعت المواجهات على خلفية نزاع حول الزعامات بالمنطقة بين مجموعة من الشباب المرحلين من بيوت فوضوية وقصديرية ومجموعة أخرى من شباب المنطقة، ليشتعل فتيل حرب بينهما ليلة رأس السنة استمرت لعدة ساعات وأدت إلى سقوط عدد من الجرحى.

قبل أن يتدخل أفراد الأمن الحضري رقم 23، حيث قامت عناصر الشرطة بتفريق الشباب المتعاركين باستعمال العصي الكهربائية وتم توقيف 10 شباب، في حين جرى ضبط عدد من الأسلحة البيضاء بلغ عددها 8 سيوف وسواطير مدون عليها أسماء أصحابها.