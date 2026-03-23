6 جزائريين في تشكيلة إياب ربع نهائي الكونفدرالية

اكتسح لاعبو شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، التشكيلة المثالية الخاصة بمواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونشرت منصة “سوفاسكور” المختصة في الأرقام والاحصائيات. تشكيلة إياب ربع نهائي الكونفدرالية. بعدما أقيمت أمس، آخر المباريات. وشهدت التشكيلة تواجد 6 لاعبين جزائريين.

وكان شباب بلوزداد، ممثلا في التشكيلة المثالية بـ 4 لاعبين، يتقدمهم حسين بن عيادة. الذي اختير الأفضل بحصوله على تقييم 8.2. إلى جانب الحارس فريد شعال، ومتوسط الميدان سليم بوخنشوش. بـ 7.5 لكل منهما. بينما تحصل نوفل خاسف، على تقييم 7.10.

بينما شهدت تشكيلة إياب ربع نهائي الكونفدرالية. تواجد اسمين من اتحاد العاصمة. يتقدهما ابراهيم بن زازة، صاحب هدف التأهل في مرمى مانييما الكونغولي. بتقييم 7.9، كثاني أفضل لاعب، مرفوقا بالمدافع دهيري بـ 7.6.

يشار إلى أن بلوزداد سيلاقي الزمالك المصري، بعدما تأهل على حساب مواطنه البورسعيدي. بينما يواجه الاتحاد آسفي المغرب. المتأهل على حساب مواطنه الوداد البيضاوي.

وستقام مواجهتي ذهاب نصف النهائي. بالجزائر ما بين الـ 10 والـ 12 أفريل الداخل. على أن تجرى مباراتي الإياب في مصر والمغرب ما بين الـ 17 والـ 19 من الشهر ذاته.