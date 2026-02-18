6 جزائريين في تشكيلة مجموعات الكونفدرالية

عرفت التشكيلة المثالية لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تواجد 6 لاعبين، يتقدمها رباعي من شباب بلوزداد.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء. تشكيلة مجموعات كأس “الكاف”. حيث اختير الظهير الأيسر لشباب بلوزداد، نوفل خاسف، كأفضل لاعب بتقييم 7.48.

وضمت التشكيلة ثلاثي “السياربي” الآخر، شعيب كداد بـ 7.33 وعبد الرؤوف بن غيث، بـ 7.30، وايهاب بلحوسيني بـ 7.40، كثاني أفضل لاعب مناصفة مع مدافع اتحاد العاصمة، تشي مالون.

كما اختار موقع “سوفاسكور” حامي عرين اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط. في التشكيلة المثالية بـ 7.34، إلى جانب الجزائري عبد الرحيم دغموم، نجم المصري البورسعيدي، بـ 7.28.

يٌشار إلى أن الشباب والاتحاد تأهلا إلى ربع نهائي الكونفدرالية في الصدارة، وسيواجهان كل من المصري البورسعيدي ومانييما الكونغولي، على التوالي.