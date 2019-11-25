6 جزائريين يشاركون في كأس العالم للأندية

سيشارك ستة لاعبين جزائريين، في منافسة كأس العالم للأندية، المقرر اجراؤها في الفترة ما بين 11 إلى 22 ديسمبر المقبل بقطر.

ويتواجد مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، على رأس هذه القائمة، أين سيسجل مشاركته في هذه المنافسة رفقة ناديه السد القطري.

ومن جهة أخرى سيكون نادي الترجي التونسي، ممثلا بخمسة لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر، بالياس شتي، بدران، بن غيث، بن ساحة، ومزيان.

وسينافس اللاعبون الجزائريون، رفقة أنديتهم، على هذه الكأس، خمسة أندية أخرى وهي، ليفربول الإنجليزي، الهلال السعودي، فلامينغو البرازيلي، مونتيري المكسيكي، ونادي هينجين، من كاليدونيا الجديدة.