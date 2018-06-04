6 جوان آخر أجل لدفع تكلفة الحج

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج المتأخرين إلى دفع تكلفة الحج.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، أن 6 جوان القادم سيكون آخر أجل وبصفة نهائية لغلق شبابيك بنك الجزائر وإيداع الملفات.

وأضاف نفس المصدر أن الحجاج الحائزين على دفاتر الحج، من الضروري تقدمهم إلى فروع وكالات بنك الجزائر في جمع الولايات.

وهذا لدفع التكلفة وتقديم ملفاتهم على مستوى مصالح المقاطعات الإدارية والدوائر.

هذا حتى يتسنى لهذه الأخيرة استكمال اجراءات ملء دفاتر الحجاج وطلب التأشيرة قبل التاريخ المحدّد.