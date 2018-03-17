6 حالات بين اختفاء ومحاولة انتحار للتلاميذ بسبب «الكشوف»

تم تسجيلها في ولايتي تيبازة والبليدة
اختفى 3 تلاميذ بولاية تيبازة، فيما حاولت 3 تلميذات بولاية البليدة الانتحار من خلال تناول سم الفئران، وذلك على خلفية النتائج التي تحصلوا عليها في الفصل الثاني.
ففي ولاية تيبازة، عثرت مصالح الأمن لكل من ڤوراية وسيدي راشد على ثلاثة أطفال اختفوا عن الأنظار، منذ صباح يوم الخميس الماضي، تزامنا مع ظهور نتائجهم الدراسية، حيث عاشت مدينة ڤوراية، ليلة البارحة، حالة طوارئ حقيقية عقب تناقل صفحات «الفايسبوك» لصور التلميذين «ت.خ» و«ي.ر» اللذين دام اختفاؤهما 22 ساعة كاملة، وأمضيا ليلتهما بالقرب من قاعة السينما القريبة من مركز البلدية، بسبب سوء نتائجهما الدراسية.
وفي بلدية سيدي راشد جنوبي الولاية، تلقت مصالح الأمن الحضري بلاغا يفيد باختفاء التلميذ «ع.أ» البالغ من العمر 11 سنة، منذ صباح يوم الخميس الماضي، وبعد 24 ساعة عثر على المعني في إحدى الغابات المجاورة للبلدية، أين أمضى الليلة هناك، والسبب كان إخفاقه في الحصول على نتائج دراسية جيدة.
أما بولاية البليدة وبالتحديد في بلدية مفتاح، فقد أقدمت 3 تلميذات على محاولة الانتحار بتسميم أنفسهن وتناولهن كمية من السم المخصص لقتل الفئران، داخل متوسطة حموش.
وحسب مصادرنا، فإن التلميذات توجهن مباشرة بعد حصولهن على نتائج الفصل الثاني، إلى أحد بائعي العقاقير واقتنين كيسا من السم المخصص لقتل الفئران وتناولنه، وذلك خوفا من عقاب الأهل.
وبعد مرور وقت قصير، أصبن بآلام حادة على مستوى البطن والدوار وصداع أدى إلى فقدان الوعي داخل قاعة الدراسة، مما تطلب تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة مفتاح، حيث تم إسعافهن وإجلاؤهن نحو القطاع الصحي في مفتاح.
التعليقات (0)