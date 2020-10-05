6 خضروات تقوي الجهاز المناعي ضد كورونا والإنفلونزا

يحذّر الباحثون والخبراء من تزايد مخاطر ضعف الجهاز المناعي في ظل وجود الأعداء الثلاثة، فيروس كورونا والإنفلونزا والزكام.

خاصة مع حلول فصل الخريف الذي يترافق مع نزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي العلوي.

وتعتبر فواكه الليمون والبرتقال والغريب فروت “الليمون الهندي” مصدر فيتامين “سي” المقوي لجهاز المناعة، لكنها ليست الوحيدة إذ تحتوي بعض الخضراوات أيضا على فيتامين “سي”.

وليس فيتامين سي وحده المفيد للجهاز المناعي، إذ توجد فيتامينات أخرى ومعادن مهمة في هذا المضمار، مثل فيتاميني “دي” و”أيه”، ومعدني السيلينيوم والزنك على سبيل المثال لا الحصر.

وحسب ما نقله تقرير لدويتشه فيله عن الموقع الإلكتروني لمجلة “فيت فور فن” (Fit for Fun) الألمانية، أن بعض الخضراوات الخريفية كالكرنب الأجعد وكرنب بروكسل تحوي كميات أكبر من فيتامين سي.

الكرنب الأجعد (Kale)، يعتبر هذا النوع من الملفوف من أكثر أنواع الخضار احتواء على المواد الغذائية كالكالسيوم والحديد وفيتاميني كي وسي ومضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى السبانخ، غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين بي والكاروتينات المقوية للجهاز المناعي.

وكذا الملفوف الأحمر، هذا النوع من الخضار هو قنبلة من الفيتامينات؛ حيث تغطي 200 غرام منه الحاجة اليومية للجسم من فيتامين سي. ويحوي كذلك معدن الزنك بكمية جيدة، وهو مثالي لمن يتبع حمية بهدف التخسيس؛ إذ إنه فقير في السعرات الحرارية.

أما خس الضأن، (lamb’s lettuce) أو كما يسمى أيضا ناردين صغير، غني بفيتاميني سي وأيه، والفوسفور والكالسيوم وحمض الفوليك واليود.

الشمندر الأحمر، يحوي الشمندر الأحمر مضاد الأكسدة بيتانين (Betanin) الذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي الجسم من العدوى بالأمراض. وهو غني كذلك بفيتامين سي والزنك والسلينيوم.

بالإضافة إلى كرنب بروكسل (Brussels sprout)، هذا النوع من الكرنب غني جدا بالفيتامينات مثل سي وأيه، وبالزنك، مما يجعله أداة فعالة في تقوية المناعة، ومنع الإصابة بالرشح والإنفلونزا.

وأضاف التقرير أنه حتى لا تفقد الخضراوات قيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن يجب ألا تطبخ كثيرا على النار.