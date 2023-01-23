قناة النهار 6 درجات تحت الصفر مع إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار بقلم قناة النهار نشر في 23 جانفي 2023 - 09:06 تساقط الثلوج شارك غرِّد أرسل 403 0 6 درجات تحت الصفر مع إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XhIR2 اقرأ أيضا سهيل قسوم: الجزائر لديها كل الإمكانيات لمضاعفة النمو الإقتصادي والتحدي يبدأ بتشديد السياسة النقدية قناة النهار 02 جانفي الأمين العام للكاف فيرون أومبا ورئيس لجنة التنظيم رشيد أوكالي ينشطان ندوة صحفية للحديث عن الشان قناة النهار 11 جانفي الصناعات النسيجية .. دعم المنتوج المحلي وخارطة طريق لوقف إستيراد المواد الأولية قناة النهار 10 جانفي مستثمرة عاشور😍 😍 قصة حلم بدأ منذ أعوام وتجسد في أقل من عام قناة النهار 06 جانفي إنتاج السيراميك المحلي..نقطة تحول في الجودة والنوعية قناة النهار 14 جانفي صريح جدا: لهذه الأسباب لا يدهن الجزائريون واجهات منازلهم ..! قناة النهار 05 جانفي طالع هابط: سكان بلدية الشريعة يطالبون بسد للقضاء على أزمة العطش قناة النهار 15 جانفي النهار breakfast مع الشاف نوح : طاجين الملوك و salade de fruits قناة النهار 07 جانفي جبال الشريعة بالبليدة تكتسي حلة بيضاء قناة النهار 19 جانفي بعد فتحه نهاية 2019 .. أين وصل ملف سكن الترقوي المدعّم ؟ قناة النهار 04 جانفي