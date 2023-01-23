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قناة النهار

6 درجات تحت الصفر مع إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار

بقلم قناة النهار
6 درجات تحت الصفر مع إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار
تساقط الثلوج
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6 درجات تحت الصفر مع إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار

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رابط دائم : https://nhar.tv/XhIR2
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