6 دول أوروبية توقف طلبات اللجوء للسوريّين

أوقفت بعض الدول الأوروبية معالجة طلبات اللجوء للاجئين السوريين. في حين تدرس دول أخرى تعليق طلبات اللجوء.

وقد أورد موقع شنغن تحديثات لقرارات الدول الأوروبية بشأن طلبات اللجوء المقدمة من قبل مواطنين سوريين:

فنلندا

أعلنت الحكومة الفنلندية أنها لن تعالج طلبات اللجوء للمواطنين السوريين اعتبارًا من الآن. وفي بيان صحفي أصدرته دائرة الهجرة الفنلندية، تتم مراجعة معلومات سوريا بصفته بلد المنشأ لطالبي اللجوء. إذ تقوم السلطات بتقييم الوضع الأمني المتغير في هذا البلد. بعد مراقبة دقيقة، ستقرر السلطات الفنلندية بشأن طلبات اللجوء المعلقة البالغ عددها 350 طلبًا من السوريين. وتحديث معلومات بلد المنشأ أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرار.

فرنسا

تدرس وزارة الداخلية الفرنسية تعليق طلبات اللجوء من السوريين، كما أوردت صحيفة لوموند. وكشفت الوزارة أن القرار سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وفقًا للبيانات التي شاركتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، تم تقديم 139 طلب لجوء من قبل مواطنين سوريين في أوت 2024. وهو ما يمثل 1% من جميع الطلبات، في حين تعد ألمانيا الوجهة الأولى للاجئين السوريين.

السويد

ستتوقف وكالة الهجرة السويدية أيضًا عن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين السوريين، لكنها كشفت أيضًا أن طلبات تصريح الإقامة سيتم تعليقها في الوقت الحالي.

بعد ألمانيا، كانت السويد ثاني دولة تستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين في عام 2015. إذ استقبلت أعلى عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان.

هولندا

أعلنت دائرة الهجرة والتجنيس أنها لن تتخذ قراراً بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.

وفقاً لبيان صحفي أصدرته دائرة الهجرة والتجنيس، فإن الوضع في سوريا. من المتوقع أن يكون غير مؤكد، مما قد يؤثر على القرار بشأن قبول أو رفض طلبات اللجوء.

النرويج

أوقفت مديرية الهجرة النرويجية معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين وتراقب السلطة الوضع الأمني هناك.

الدانمارك

وأبلغت هيئة استئناف اللاجئين الدانمركية أيضًا أنه تم تعليق 69 طلب لجوء بسبب عدم اليقين المحيط بأمن سوريا.

وزعمت رئيسة الوزراء الدانمركية، ميت فريدريكسن، أن السوريين يجب أن يعودوا إلى وطنهم. لكن المجلس الدانمركي للاجئين كشف أن سوريا ليست آمنة بعد لعودة السوريين.

اليونان

تؤيد السلطات اليونانية عودة السوريين إلى وطنهم. ووفقًا لمصدر حكومي رسمي. فإن التطورات الجديدة يجب أن “تمثل نهاية تدفق اللاجئين من هذا البلد”.

وتؤيد السلطات اليونانية عودة السوريين إلى وطنهم. وبحسب مصدر حكومي رسمي. فإن التطورات الجديدة يجب أن “تمثل نهاية تدفق اللاجئين من هذا البلد”.

بالإضافة إلى البلدان المذكورة سابقًا، أعلنت بلجيكا وإيطاليا وكرواتيا أيضًا أنها ستراجع إجراءات طلب اللجوء للسوريين بعد التغييرات الأخيرة.