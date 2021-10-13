6 دول عربية في القائمة الخضراء الأوروبية

قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتحديث قائمة البلدان الثالثة الآمنة من الناحية الوبائية. في التحديث الأخير، الذي تم في 8 أكتوبر، تم حث الدول الأعضاء على رفع قيود دخول المسافرين. من البحرين والإمارات العربية المتحدة.

في الأسابيع الأخيرة، شهد كلا البلدين انخفاضًا واضحًا في عدد حالات الإصابة بكورونا المسجلة في إقليمهما. وجاء هذا الإعلان عبر بيان صحفي للمجلس صدر اليوم.

وتتكون قائمة البلدان الثالثة الآمنة من الناحية الوبائية، والتي يجب على دول الاتحاد الأوروبي. للمقيمين فيها إلغاء قيود السفر على الحدود الخارجية تدريجياً. من الدول 16 التالية: أستراليا، البحرين، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلندا وقطر ورواندا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي والصين.

ووفقًا للبيان الصحفي نفسه، فإن القائمة غير ملزمة والدول الأعضاء لها الحرية. في رفع حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من الدول غير المذكورة أعلاه.

لا توجد دولة مغاربية على القائمة الخضراء الأوروبية وقد تم هذا الأسبوع سحب الجزائر والمغرب وتونس من القائمة الحمراء لفرنسا. ووضعها في الخانة البرتقالية. مع العديد من القيود بما في ذلك 7 أيام من الحجر الصحي.

وتستمر العديد من الدول الأوروبية في إبقاء الجزائر والمغرب وتونس على قائمتها الحمراء.