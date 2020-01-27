6 رحلات يومية إضافية للجوية الفرنسية نحو الجزائر خلال صيف 2020

الوطني
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6 رحلات يومية إضافية للجوية الفرنسية نحو الجزائر خلال صيف 2020
بقلم فوزية مسعدي

تعتزم شركة الخطوط الجوية الفرنسية عرض ستة رحلات جوية إضافية نحو الجزائر  خلال منتصف صيف 2020.

وأفادت “إير فرنس”، اليوم الإثنين في بيان لها، عن إطلاق خمس رحلات يومية تربط مطار شارل ديغول بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى خط جديد سيربط مطار أولي بمطار هواري بومدين.

وأشارت شركة “إير فرانس” أن إنطلاق الرحلات الجوية الإضافية سيكون إبتداء من تاريخ الـ 13 جوليلة إلى غاية الـ 30 أوت 2020.

وأوضحت الشركة أن الرحلات الإضافية الخاصة بموسم الصيف ستبرمج كل يوم عدا يوم السبت، عبر طائرة إيرباص التي يكمن أن تستوعب 143 راكب.

وحددت “إير فرانس” مواعيد إنطلاق الطائرات من فرنسا كالتالي: 7:05 صباحًا و 8: 15 صباحًا و 1:15 مساءً و 4:10 مساءً و 10:55 مساءً .

كما حددت أيضا مواعيد مغادرة رحلات العودة من الجزائر كالتالي : 5.30 صباحًا و 9.45 صباحًا و 10:50 صباحًا و 3:55 مساءً و 6:50 مساءً.


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