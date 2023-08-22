6 ساعات من الرعب داخل طائرة متجهة إلى السويد

ألغت طائرة تابعة لشركة طيران بيجاسوس التركية رقم PC5019، كانت متجهة من أنطاليا إلى ستوكهولم أرلاندا في السويد. بسبب تحذير من تهديد محتمل بوجود قنبلة.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، وقع الحادث في وقت المغادرة المقرر وهو الساعة 06:35 بالتوقيت المحلي. من مدينة أنطاليا السياحية يوم الأحد الماضي.

وبينما أجرت السلطات تحقيقًا كاملاً في التهديد بوجود قنبلة، ترك الركاب في وضع مزعج. حيث عاشوا فترة مروعة مدتها ست ساعات قام خلالها أفراد الشرطة والأمن بعمليات التفتيش.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر كلاب بوليسية لفحص متعلقاتهم. كان هذا التأخير الممتد صعبًا بشكل خاص على الأفراد الذين يعانون من حالات طبية.

إلا أن من بين الركاب المتأثرين بالحادث شخص يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. لسوء الحظ، تم تخزين أدويتهم المهمة في الأمتعة التي لم يكن من السهل الوصول إليها. لكن الطبيب الموجود على متن الطائرة ساعد الراكب المعني بمهارة.

علاوة على ذلك، أكدت شرطة أنطاليا أنه لم يتم اكتشاف أي عبوة ناسفة على متن الطائرة. ذكرت شركة طيران بيجاسوس أيضًا في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الوضع يعتبر إنذارًا كاذبًا ولا حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

وهكذا، تم السماح للرحلة المتأخرة بالإقلاع في الساعة 1:35 ظهرًا، أي ما مجموعه سبع ساعات بعد وقت المغادرة الأصلي. حيث وصلت الطائرة بعد ذلك إلى مطار أرلاندا في ستوكهولم مساء الأحد.

وبحسب البيانات التي قدمها موقع حجز الطيران السويدي Skyscanner، تمتلك تركيا ثلاث شركات طيران مختلفة. تحلق بين أنطاليا وستوكهولم، بمتوسط 90 رحلة شهريًا.