6 سنوات حبساً لشخص اعتدى على موظف أثناء تأدية مهامه

تمكنت عناصر الشرطـة بأمن دائرة إن أميناس، ولاية إليزي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، عن جرم الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه بواسطة سلاح أبيض [سكين] مع سبق الإصرار والترصد.

العملية جاءت بناء على نداء من قاعة الإرسال مفاده التوجه إلى أحد المؤسسات العمومية الواقعة بإقليم دائرة إن أمناس بولاية إليزي. جراء تعرض المسؤول الأول عن هذه المؤسسة للاعتداء بسلاح أبيض من طرف أحد الأشخاص.

بالتنقل الفوري لعين المكان، وبفضل حنكة وتدخل أفراد الشرطـة القضائية، تم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس مع حجز سلاح أبيض محظور [سكين] وسيلة الاعتداء.

حيث تم تحويله لمقر أمن الدائرة، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق جزائي حول ملابسات الاعتداء.

تم إنجاز ملف قضائي عن الجرم السالف الذكر، قدم بموجبه أمام نيابة محكمة إن أمناس بإليزي التي أصدرت في حقه بعد إجراءات المثول الفوري عقوبة تقضـي بـ 6 سنوات حبساً مع الإيداع. بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 100 مليون سنتيم .