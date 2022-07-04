6 سنوات حبسا لمسبوق إستولى على مجوهرات تفوق نصف مليار سنتيم بباب الزوار

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء صبيحة اليوم الإثنين بتوقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج. وإيداع الحبس في حق كهل مسبوق قضائيا عن تهمة السرقة بالكسر. بعد تورطه في السطو على منزل سيدة من العاصمة. والاستيلاء على مجوهرات بقيمة نصف مليار سنتيم.

ملابسات القضية واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ 28 نوفمبر 2019 حين تقدمت الضحية بشكوى أمام مصالح أمن باب الزوار بخصوص تعرض مسكنها للسطو من مجهول. أقدم على تكسير قفل الباب الخارجي بآلة قاطعة وتحطيم أقفال باب غرفتها والخزانة والإستيلاء على صندوق مجوهراتها التي تحتوي على 20 قطعة “لويز”. قلادتين واحدة بوزن 30غ وأخرى بوزن 40غ من الذهب الخالص و5 أساور وطاقم من المعدن الأصفر سعره 90 ألف دج.

كما باشرت مصالح الأمن تحرياتها برفع البصمات من مسرح الجريمة. وتمكنت من تحديد بصمة متهم تبين أنه مسبوق قضائيا في قضايا السرقة بالكسر موجود رهن الحبس لقضاء عقوبة في ملف مماثل تم رفع بصمته من علبة حلويات كانت داخل غرفة نوم الضحية. وعليه تم توجيه أصابع الاتهام للمعني بعد تحديد هويته كاملة وتوجيه له تهمة السرقة بالكسر.

المتهم وخلال محاكمته عبر تقنية التحاضر عن بعد أنكر وبشدة ما نسب إليه وتمسك بذلك ناكرا أن تكون البصمة تخصه وذلك بحكم أنه بتاريخ الوقائع لم يكن بأرض الوطن وان كان مسافرا بلبنان وتنقل من هناك إلى فرنسا. غير ان الرئيس واجهه بحقائق ثابتة وبمراسلة شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين أكدت ذات المصالح ان المعني كان خلال فترة الوقائع متواجد بارض الوطن.

وأمام ما تقدم طالب دفاع الضحية قبول تأسس موكلتها طرفا مدنيا في الملف. مؤكدة أن المتهم إستولى على جميع مدخرات موكلتها. وأثبتت التحريات انه قام بصرفها في احتفال رأس السنة. ليلتمس وكيل الجمهورية 6 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع بالجلسة.