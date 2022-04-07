6 سنوات حبسا نافذا لخليدة تومي

سلطت محكمة بسيدي امحمد، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة لخليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة. وإدانة بن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة.

كما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة لحكيم ميلود المدير السابق لثقافة تلمسان. مع الامر برفع إجراء الرقابة القضائية للمتهم ورفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية والمثمثلة في منزل فردي. وهاتف نقال مع الزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر ب100 الف دج عن كافة الاضرار التي تعرضت لها.

في حين، جاءت هذه لأحكام بعد ان تمت متابعة المتهمين بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة. وتبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة. في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009 . و “المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 .