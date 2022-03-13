6 سنوات حبسا نافذا للدركي السابق محمد عبد الله

أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس، صبيحة اليوم الأحد، حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة للدركي السابق محمد عبد الله.

وتم متابعة المعني، عن جنح إهانة هيئة نظامية بغرض ترويج معلومات كاذبة. والمساس بسلامة الوطن وعرض وترويج منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وجاء هذا الحكم بعد معارضة محمد عبد الله الحكم الغيابي الذي صدر ضده عن ذات الهيئة القضائية. بادانته بعقوبة 10سنوات حبسا نافذا.

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افتتحت صبيحة اليوم محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة ملف قضية الدركي السابق محمد عبد الله بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر ضده. والذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا عن جنح اهانة هيئة نظامية بغرض ترويج معلومات كاذبة والمساس بسلامة الوطن. وعرض وترويج منشورات من شانها المساس بالوحدة الوطنية والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

كما تم احضار الدركي محمد عبد الله إلى المحكمة صبيحة اليوم الأحد، برفقة عناصر الدرك الوطني من أجل محاكمته. وبعد مثوله امام هيئة المحكمة وإستجوابه من قبل قاضي الجلسة بخصوص التهم الموجهة اليه، أنكرها جملة و تفصيلا.

القاضي:أنت قمت بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدك بتاريخ 24 أوت ،و هل كانت عندك صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”؟. الدركي محمد عبد الله : نعم استعملت صفحتي للإبلاغ عن الفساد كأي مواطن جزائري. لأن عدم التبليغ عن الفساد يعتبر جنحة، سيدي القاضي عندي الغيرة على بلادي وعلى مصلحة الوطن. وبلادنا سبق لها وأن مرت بفترة انتشر الفساد فيها بكل مؤسسات الدولة. سيدي القاضي السلطات الأمنية والقضائية سبق لها وان فتحت تحقيقات بخصوص الفساد. وأنا كنت كشاهد ومبلغ عن الفساد،ومن بين القضايا التي تم فتحها أكدت أن الشيء الذي قلته صحيحا.

القاضي:كان هناك متهمين آخرين كانو يراسلونك من بينهم المدعو (ر.ف) ماذا تقول بخصوص ذلك؟. محمد عبد الله:سيدي القاضي الاسم الذي ذكرته لا اعرفه هناك مئات الرسائل التي كانت ترسل لي مستحيل اتذكرهم كلهم. وعلاقتي معهم تكتمل في الوقت الذي نشرت فيه معلومات عن الفساد، كما كانت هناك قضايا مشهورة.

القاضي : هل تم ارسال لك كل التفاصيل؟. محمد عبد الله: نعم كل التفاصيل بالمكان والزمان والناس التي كانت ترسل ليس لي أي علاقة معهم.