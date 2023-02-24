6 سنوات حبسا نافذا للفنان المغربي سعد لمجرد

قضت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذة بحق الفنان المغربي سعد المجرد.

وذلك بتهمة الاغتصاب العالقة منذ سبع سنوات والتي يواجهها الفنان المغربي في حق الفرنسية، لورا بريول.

وللإشارة، مثل لمجرد منذ بداية الأسبوع الجاري أمام المحكمة الفرنسية على خلفية اتهامه بـ “اغتصاب” فتاة فرنسية أواخر سنة 2016.

ومن جهتها، كانت النيابة العامة الفرنسية قد طلبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

وكان المغني المغربي قد نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية لورا.