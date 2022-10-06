6 سنوات حبسا نافذا لمدير المالية السابق بوزارة العدل

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد، يقضي بإدانة سليم عذاوري مدير المالية السابق بوزارة العدل. بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية حكما يقصب بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا للمقاول “ع.ح”.

مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة وعام حبس غير نافذ وعامين حبسا غير نافذا الى عامين حبسا نافذا لباقي المتهمين. من بينهم مدراء المالية وتقنيين ومقاوليين. مع تغريم الشركات محل متابعة بغرامة مالية نافذة تقدر بقيمة 20 ألف دج.

ملف قضية الحال طالت قطاع وزارة العدل و تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية بدون احترام الاجراءات وتسديد فواتير وهمية. عن أشغال لم تنجز المتابع بها المدير السابق لوزارة العدل لعذاوري رفقة متهمين آخرين من بينهم مدراء المالية و تقنيين و مقاوليين. وجهت لهم تهم تضمنها قانون الفساد و الوقاية منه اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات المعمول بها.