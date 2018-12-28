6 سنوات حبسا نافذا لمشعوذة تم توقيفها متلبسة بممارسة السحر بتيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر الشلالة لأمن ولاية تيارت، من توقيف إمرأة في الأربعينيات من العمر.

وذلك عن قضية تدنيس المصحف الشريف والإستهزاء بالمعلوم من الدين ممارسة مهنة السحر والشعوذة التنبؤ بالغيب والنصب والإحتيال.

عملية التوقيف جاءت إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها، وجود إمرأة تمارس السحر والشعوذة بمنزلها بأحد أحياء مدينة قصر الشلالة.

ليتم ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيها ، حيث لفت إنتباههم إلى مجموعة من الأشخاص غرباء يترددون على منزل المشتبه فيها.

وبموجب إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة لمسكن المشتبه فيها تم العثور على مصحف مدنس ومرشوش بمادة صفراء ومكتوب عليه رموز غامضة، علب تحتوي على عقدات، عقاقير وأعشاب، رصاص مذاب.

بالإضافة إلى صفائح نحاسية تستعمل في لف التمائم، قصاصات ومطويات تحتوي على كتابات ورمز مبهمة.

كما تم العثور على قطع من الأقمشة مختلفة الألوان، صور فوتوغرافية لأشخاص سلسلة حديدية، خرطوشة بندقية صيد بها مواد غير معروفة ، مبلغ مالي قدره18700 دج يعتبرمن عائدات الشعودة.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية، قدم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة.

الذي أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقها ستة 6 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100,000دج مع أمر بالإيداع .

للإشارة، فإن هذه المرأة تعتبر المشعوذة الثانية التي يتم توقيفها بنفس المدينة.