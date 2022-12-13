6 سنوات حبسا نافذا لوالي برج بوعريريج السابق و12 سنة حبس لبرلماني سابق

سلطت محكمة سيدي امحمد عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع مليون دج غرامة مالية نافذة لمشري عز الدين والي برج بوعريريج السابق. مع إدانة حماوي عز الدين نائب سابق بالبرلمان بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج. وإصدار حكما يقضي بإدانة رجال الأعمال الأخوة كل من “ت.ع”،”م.ن” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار. مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات.

كما جاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين في قضية الحال كل من والي ولاية ولاية برج بوعريريج السابق مشري عز الدين. رفقة برلماني سابق حماوي عز الدين المدعو قادة رفقة ابنه المدعو “ح.ع”. إلى جانب مدير و كالة عقارية وإطارات محلية سابقة وموثقين. كما يتعلق الأمر بكل من “م.م”، “ز.إ”، (ف.أ) ،(أ.و),(ص.ح)،(ق.ا)،(م.م),(ت.ع),(ت.ا),(ت.م).(ب.ع),(ع.س).

محكمة سيدي امحمد تلتمس 15 سنة حبسا

وللتذكير وكيل الجمهورية محكمة سيدي امحمد سبق وأن التمس عقوبة 15 سنة حبسا مع 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لمشري عز الدين. والي برج بوعريريج السابق رفقة حماوي عز الدين نائب سابق بالبرلمان. والتماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين. الذين سبق وأن تم ذكرهم وهم مسؤولين سابقين بوكالة عقارية. مع التماس الأمر بمصادرة كل المحجوزات الخاصة للمتهمين.

كما جاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في قضية الحال كل من والي ولاية ولاية برج بوعريريج السابق مشري عز الدين. رفقة برلماني سابق حماوي عز الدين المدعو قادة رفقة ابنه المدعو (ح.ع). إلى جانب مدير وكالة عقارية وإطارات محلية سابقة وموثقين. ويتعلق الأمر بكل من:(م.م)،(ز.إ),(ف.أ)،(أ.و),(ص.ح)،(ق.ا)،(م.م),(ت.ع),(ت.ا),(ت.م).(ب.ع),(ع.س).

في حين، توبع المتهمون بقضايا الفساد طالت العقار وابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. كما تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وجنحة التستر على الإثراء الغير المشروع. وجنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. بعد أن تمت متابعة المتهمين في قضية الحال ملف فساد يتعلق بمشروع حديقة التسلية.