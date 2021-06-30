6 سنوات سجنا لطالب شريعة حاول السفر لسوريا للإلتحاق بـ”داعش”

أحبطت مصالح الأمن بالعاصمة، مخطط مجموعة من الشبان تنحدر أصولهم من الجنوب الجزائري، بغرض الالتحاق بالتنظيم الارهابي “داعش“، المتواجد بالأراضي السورية.

ويتواجد من بين المتهمين الثمانية، خمسة لا يزالون في حالة فرار، ومن بينهم طالب جامعي في الشريعة الاسلامية المدعو “ر.شرف الدين”.من ولاية قسنطينة والذي جرى توقيفه بمطار هواري بومدين.وهو يحاول السفر إلى دولة تركيا، بغرض اجتياز أراضيها نحو سوريا.

وكان المتهم الموقوف قد أبدى استعداده للسفر من الجزائر نحو الخارج.بعد اعتناقه افكار جهادية، بقناعة تامة.من خلال تواصله مع عناصر ارهابية من تنظيم “داعش”.وعلى رأسهم أحد القادة البارزين في التنظيم الارهابي المكنى “أبو دجانة”.

وتوصل المحققون من خلال التفتيش الالكتروني، على هاتفه النقال المحجوز، إلى عديد الرسائل والمكالمات.تضمنت محادثات مستمرة عبر حسابه الخاص فليسبوك المعرف باسم “سيناني”.مع الارهابي المذكور ومع الارهابيان كل من المكنى “محمد رجب الطرابلسي” و”المنيعي”.على غرار المتهم المتواجد في حالة فرار المدعو “حبيب بن دومة”.الذي يعد جار وإبن منطقته المتهم الموقوف “ر.شرف الدين”.

وأكدت التحريات في ذات القضية.إن المتهم “حبيب بن دومة”، بعدما كان يصلي بابناء الحي صلاة التراويح.التحق بالجماعات الارهابية بتنظيم “داعش” بسوريا.وكللت التحقيقات مع المتهم الموقوف” ر.شرف الدين” إلى تورط 7 مشتبه فيهم من ولاية ورقلة.حيث تم توقيف إثنين منهم.ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ع.عادل” و”م.حمو الزين”.

واعترف المتهم “ر.شرف الدين”، بشروعه في الالتحاق بتنظيم ” داعش”.لتشبعه بالفكر الجهادي.وأنه كان بصدد السفر الى دولة تركيا.أين كان في انتظاره أشخاص للتكفل به هناك، وتسهيل مهمة تنقله إلى الاراضي السورية بغرض الجهاد.مضيفا أن الغرض من سفره هذا، هو تلقين الاطفال السوريين دروس الشريعة الاسلامية.كونه حائز على شهادة عليا في التخصص.

وكل هذه الاقوال انكرها المتهم الموقوف”ر.شرف الدين” جملة وتفصيلا خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء.مصرحا أنه سافر مرة واحدة الى تركيا بغرض التسجيل بالجامعة لاكمال دراسته هناك.نافيا نيته الالتحاق بتنظيم داعش بسوريا.لتواجهه المحكمة بالادلة التي توصلت إليها الشرطة المحققة في قضيته.من بينها تغيير هيئته ليبدو مختلفا خلال سفريته الثانية.

ومن جهتم، أنكر باقي المتهمين”ع.عادل”،”م.حمو الزين” المتابعين بتهمة الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة تنشط في الخارج.وجناية المشاركة في الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة، التهم المنسوبة اليهما.وأمام ماورد من وقائع قررت هيئة المحكمة بادانة المتهم الموقوف ر.شرف الدين” بـ6 سنوات حبسا نافذا.وتبرئة ساحة المتهمين.بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة مابين 10 سنوات سجنا نافذا وتطبيق القانون في حق جميع المتهمين.