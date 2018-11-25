6 سنوات سجنا نافذا لحلاق مارس الفعل المخل بالحياء بالعنف على طفل قاصر 13 سنة

أدانت اليوم الأحد، المحكمة الإبتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، حلاقا في العقد الثالث من العمر بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات بتهمة الفعل المخل بالحياء على قاصر.

في الوقت الذي طالب فيه ممثل الحق العام، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا بتهمة الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يتجاز 18 سنة بالعنف.

وقائع هذه القضية الأخلاقية التي شهدتها احدى بلديات ولاية تبسة بدأت بشكوى تقدم بها الضحية رفقة ولي أمره أمام الضبطية القضائية.

مفادها تعرضه الى عملية اغتصاب وتصوير تحت طائلة العنف والتهديد من طرف الحلاق الذي قصده في الليل من أجل الحلاقة.

المتهم وعند مثوله للمحاكمة، أكد أنه كان فعلا كان في محله وأن الضحية هو من دخل عليه وراوده عن نفسه معترفا بأخذ صور له بإرادته.

وهي الصور التي عثر عليها المحققون في هاتفه النقال الا ان تبريره لم يأخذ بعين الاعتبار وتم إدانته بالحكم السالف ذكره.

سليم دريد